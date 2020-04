Florence & The Machine pubblicano il brano benefico "Light of Love": i proventi andranno ai medici. Ascoltalo qui

Ieri, 16 aprile, Florence Welch, voce dei Florence and the Machine, ha annunciato l'uscita di un nuovo pezzo, "Light of Love". Si tratta di una canzone benefica: i proventi delle vendite, infatti, saranno donati agli operatori del sistema sanitario, che si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus. Come la stessa artista ha sottolineato in un post su Instagram, "Light of Love" originariamente doveva essere inserito nell'ultimo e quarto disco della band, "High As Hope", uscito nel 2018, ma alla fine il gruppo non è riuscito a completarlo per la pubblicazione.

"Light of Love è una canzone inedita di High as Hope, ma non è mai arrivata al disco, ho pensato di rilasciarla a mezzanotte di stasera, come un piccolo segno del mio amore", ha detto la cantante. Ha poi aggiunto di voler donare tutti i proventi del brano all'associazione Intensive Care Society, che si occupa di fornire assistenza ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario in questo momento terribile. Ecco quali sono state le sue parole: "Donerò tutte le entrate di questa canzone alla Intensive Care Society. Vi amo e mi mancate così tanto".

Non è la prima cosa che Florence Welch fa per il suo pubblico in quarantena. Il mese scorso, l'artista ha condiviso una poesia collettiva, scritta da tantissime persone sparse per il mondo. Aveva fatto un appello ai suoi fan, quello di inviarle piccoli frammenti di pensiero, commenti in rifermento alla situazione mondiale, dediche o semplici frasi. Poi lei avrebbe messo insieme tutto e avrebbe creato una poesia collettiva. Un modo diverso di tenere compagnia, sentirsi uniti ed esprimere tutta la sua solidarietà in un momento così difficile per l'umanità intera. "Se sei spaventato, in ansia o isolato ti mando tanto amore. Mi sento allo stesso modo anche io. Ma la creatività è una piccola benedizione", ha scritto in merito Florence.