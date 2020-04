Coronavirus, Jack Black: "Voglio solo aiutare la gente a sorridere in questo difficile momento"

Durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live è stato ospite il grande Jack Black, rigorosamente da casa sua con tanto di disturbatori alla spalle. L'attore e leader dei Tenacious D durante la diretta piena di gag, canzoni e battute, ha spiegato anche i motivi che l'hanno spinto a sbarcare all'improvviso sulla piattaforma Tic Tic con la stranissima danza che vi abbiamo già raccontato la settimana scorsa:

"Sento che è l'unica cosa che posso fare per contribuire in questo momento difficile", ha raccontato Jack Black a proposito del tentativo di portare un po' di gioia a tutti colo che in questo momento si trovano bloccati non solo fisicamente nelle loro case ma anche emotivamente a causa dell'emergenza coronavirus. "Questo è il nostro lavoro, Jimmy! Dobbiamo cercare di far sorridere le persone!"

Il cantante Tenacious D ha anche detto che sta lavorando molto duramente per aiutare i suoi figli a studiare in quarantena. Ha persino costruito loro una scrivania per il computer, che secondo lui gli ha richiesto tre giorni di lavoro: "Non abbiamo bisogno di entrare nei dettagli di quanto avrebbe dovuto essere facile montarla... Alla fine l'ho fatto, è questo che conta".