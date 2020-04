Coronavirus, Leonardo Di Caprio e Robert De Niro lanciano una raccolta fondi: "donate, vi portiamo con noi sul set!"

In questo periodo di estrema difficoltà per tutto il mondo a causa dell'emergenza coronavirus anche il mondo di Hollywood scende in capo per aiutare i più bisogni con tutti i mezzi possibili.

Due giganti del cinema (e della solidarietà) come Leonardo Di Caprio e Robert De Niro hanno scelto di aderire ad una raccolta fondi chiamata 'Allinchallenge' in cui si impegnano a raccogliere quanti più aiuti possibili per le persone che in questo momento sono rimaste senza lavoro e senza sostentamento. Tutti coloro che doneranno potranno vincere la possibilità di comparire con Di Caprio e De Niro nel nuovo film di Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon", dopo il grande successo di The Irishman

Questa irripetibile opportunità fa parte della raccolta fondi benefica "All In Challenge" che sempre più star di Hollywood stanno abbracciando per aiutare quante più persone possibili nell'emergenza causata dal coronavirus. Attori e sportivi stanno mettendo all'asta esperienze indimenticabili per raccogliere il denaro necessario a sfamare le famiglie che improvvisamente si sono ritrovate senza stipendi certi.

Have you ever wondered what it’s like to work with Martin Scorsese, De Niro & myself? Here’s your chance. Visit https://t.co/E5K5SBHeM4 to take part and donate what you can.

"Se ti sei mai chiesto come sarebbe stato lavorare assieme al grande Martin Scorsese, questa è la tua occasione", ha detto Di Caprio in un video registrato assieme a Robert De Niro, rispettivamente nelle loro case. "Potrai trascorrere la giornata sul set con noi tre", ha aggiunto De Niro, "E, naturalmente, parteciperai alla premiere del film!".

Leonardo Di Caprio ha dichiarato che il 100 percento del ricavato dell'asta andrà al fondo alimentare americano, e alle associazioni No Kid Hungry e Meals on Wheels "per assicurare che ogni famiglia bisognosa abbia accesso a un pasto in questo momento critico".