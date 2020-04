Brian May pubblica il nuovo singolo benefico "Get Up" assieme alle Kings Daughters. Guarda il video realizzato in quarantena

Brian May dei Queen e il trio musicale Kings Daughters hanno realizzato un pezzo dal titolo "Get Up". Il video è stato realizzato montando insieme i contributi di persone da 44 paesi del mondo che in questo momento si trovano in quarantena nelle loro case. Qual è la miglior risposta se non ballare?

Il chitarrista dei Queen ha co-scritto e prodotto il pezzo. Il 10% dei proventi delle vendite sarà devoluto a favore dell'associazione MIND, che si occupa di salute mentale. A proposito del video, il leggendario chitarrista dei Queen ha dichiarato: "Abbiamo lanciato questo video non solo come una sorta di danza collettiva, ma anche perché è può aiutare far reagire le persone che sono davvero paralizzate dalla paura, dalla depressione o dall'ansia in questo momento. Essendo io un depresso, mi riferisco anche a me stesso sicuramente".

Ha poi continuato: "Penso che bambini e adulti di tutte le età sentiranno la forza dell'ottimismo e della gratitudine in questo pezzo quando, cantando e ballando insieme, si alzeranno dall'isolamento ovunque essi siano. La canzone unirà il mondo nella speranza di un futuro migliore".

I Kings Daughters sono una giovane realtà musicale composta da Talia Dean, da Isabel Lysell e da Vicky O'Neon. Ora la band è impegnata nella registrazione del nuovo disco direttamente dalle proprie abitazioni. "Siamo fortunati - ha detto il gruppo - ad avere nelle nostre case tutte le strumentazioni che ci servono per registrare le canzoni dell'album e abbiamo già iniziato a scambiarci file per lavorare sui pezzi. Naturalmente, potremmo farlo insieme in uno studio, ma abbiamo lavorato così duramente per scrivere un album fantastico, quindi nulla ci impedirà di pubblicarlo".

Ne videoclip ha partecipato con un cameo anche il comico britannico Matt Lucas. Proprio insieme a Lucas, May ha realizzato una versione acustica di "Thank You Baked Potato", singolo di beneficenza dell'attore, che ha scopo di raccogliere fondi attraverso l'organizzazione Feed NHS, che si occupa di consegnare ogni giorno a Londra 6000 pasti agli operatori sanitari.

Ecco il video di "Get Up".