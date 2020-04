Coronavirus: Bruce Springsteen annuncia uno show in diretta per raccogliere fondi per il New Jersey. Guarda il video

Bruce Springsteen è molto legato al suo Paese, il New Jersey. E come lui anche Jon Bon Jovi. È per questo motivo che i due cantanti saranno protagonisti di una serata speciale per raccogliere fondi e combattere l'emergenza Covid-19, aiutando tutti quelli che si trovano in prima linea in questa guerra silenziosa. Ad annunciarlo, è stato l'artista di "Born in the USA" su Good Morning America. Il cantante prenderà parte di uno show televisivo, in onda su ABC il 22 aprile prossimo, dal nome #JerseyForJersey. Insieme a lui, oltre a Jon Bon Jovi, ci saranno anche altre celebrities del New Jersey, come Tony Bennett, SZA e Charlie Puth.

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti d'eccezione ci saranno anche: Jon Stewart, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Kelly Ripa, Halsey e Saquon Barkley. Il programma sarà trasmesso a livello nazionale su Apple Music, Apple TV e E Street Radio di SiriusXM. (Andrà in onda anche su molte stazioni radio e televisive del New Jersey, di New York e di Filadelfia).

"Il New Jersey è stato colpito in modo particolarmente duro dalla pandemia di Coronavirus", ha detto Springsteen. "Questo è il nostro sforzo per fare tutto il possibile per la nostra gente nel Garden State, e spero che ti unirai a noi". Tutti i proventi saranno devoluti al New Jersey Pandemic Relief Fund, un fondo che ha lo scopo di sostenere la popolazione contro l'impatto medico, sociale ed economico del virus. Ecco l'annuncio di Bruce.

Bruce Springsteen announced that he is teaming up with other New Jersey native celebrities for a #JerseyForJersey event that will raise money for the NJ pandemic relief fund. Tune in April 22nd on @ABCNetwork! pic.twitter.com/kgOKiqL15y — Good Morning America (@GMA) April 14, 2020

Il mese scorso, Springsteen durante una intervista radiofonica aveva detto: "Vogliamo inviare i nostri pensieri e le nostre preghiere a tutti i nostri fan e amici a New York che stanno attraversando un momento così difficile, e i fan in Italia e Spagna che amiamo così tanto".

#JerseyForJersey andrà in onda il 22 aprile alle 7 pm ET (Eastern Time) su ABC.