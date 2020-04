Billie Joe Armstrong ha registrato un nuovo brano a casa per i fan in quarantena. Ascolta qui la sua cover dei The Avengers

Billie Joe Armstrong di Green Day continua a mantenere la promessa che ha fatto qualche settimana fa: pubblicare un nuovo brano ogni lunedì per la sua nuova serie di sessioni in quarantena "No Fun Mondays"

Questa settimana ha eccezionalmente pubblicato la canzone di domenica in occasione della Pasqua.

Il brano scelto dal leader dei Green Day è "Corpus Christi" dei The Avengers, storica band punk rock californiana nata negli anni '70. Non poteva scegliere canzone migliore per la giornata di Pasqua e infatti lo ha sottolineato anche nella breve nota condivisa insieme al brano: "Questa è una delle mie canzoni preferite di sempre della leggendaria band di San Francisco The Avenger... Ecco a voi il corpo di Cristo".

Ascolta qui "Corpis Christi" dei The Avengers nella versione di Billie Joe Armstrong: