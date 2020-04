Coronavirus, Sting canta "Don't Stand So Close To Me" in streaming con Jimmy Fallon in quarantena. Guarda il video

Non esiste titolo di canzone più azzeccato per il periodo storico che stiamo vivendo come "Don't Stand So Close To Me" (non starmi così vicino) dei The Police, e Sting lo sa bene. Il rocker inglese, ospite da casa sua in collegamento con lo lo show di Jimmy Fallon "The Tonight Show" (rigorosamente in versione home edition a causa delle disposizioni di contenimento per arginare la diffusione del coronavirus), ha realizzato una bellissima e divertentissima versione del singolo del 1980 contenuto nell'album Zenyatta Mondatta.

Sting e Jimmy Fallon sono stati accompagnati nella parte strumentale dai The Roots, anche loro in collegamento streaming dalle rispettive abitazioni. La divertente versione del brano è stata trasmessa in streaming dai principali canali social della trasmissione americana.

Guarda qui l'esidizione di "Don't Stand So Close To Me":