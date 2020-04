Coronavirus, Liam Gallagher annuncia un concerto gratuito per il personale sanitario impegnato in prima linea

Medici, infermieri e operatori sanitari sono le persone che in questo momento stanno lottando in prima linea per cercare di salvare vite umane e di sconfiggere il Coronavirus. È a tutti loro che tante star della musica stanno rivolgendo pensieri e ringraziamenti online, ma c’è chi vuole fare ancora di più. Stiamo parlando di Liam Gallagher: l’ex Oasis ha deciso di fare addirittura un regalo a tutto lo staff medico del sistema sanitario britannico, un concerto gratuito riservato solo a loro.

A rivelarlo è stato lo stesso artista attraverso un tweet: “È un onore per me annunciare che terrò un concerto per il personale sanitario nazionale e per gli assistenti sociali alla O2 Arena di Londra il 29 ottobre – si legge nel messaggio – queste persone stanno facendo un lavoro incredibile e noi siamo fortunati a poter contare su di loro”.

It's an honour to announce that I will be doing a gig for the NHS and careworkers at London’s TheO2 on October 29th. They do an incredible job, we are very lucky to have them. LG x pic.twitter.com/iRfb2RNNNy — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 10, 2020

Prima di programmare questo live speciale, Liam ha provato per l’ennesima volta a convincere il fratello Noel a riunire gli Oasis per un concerto al termine della quarantena, per una buona causa, ossia quella di raccogliere fondi per sostenere le strutture sanitarie messe a dura prova dall’emergenza. Noel, però, non ha risposto alla sua richiesta. Sarà per questo che Liam ha comunque deciso di fare la sua parte, organizzando un concerto esclusivo per chi adesso sta mettendo in pericolo la propria vita pur di salvare quella degli altri.