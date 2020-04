Coronavirus: i bus di lusso per i tour delle band sono stati donati agli ospedali per far riposare gli infermieri

Una bellissima notizia arriva da Vans For Bands, la compagnia di Oxford che affitta pullman di lusso alle band in tour. Con l'annullamento di tutti gli eventi live, e quindi lo stop alla sua attività, l'azienda ha deciso di donare la propria flotta agli ospedali. In pratica, la società metterà a disposizione dell'NHS - National Health Service - i mezzi di trasporto che potranno essere utilizzati dai medici, dagli infermieri e da tutto il personale sanitario in una pausa dal loro lavoro, che in questo momento è ancora più stremante.

In questo modo, Vans for Bands vuole aiutare gli eroi di questa guerra silenziosa e subdola: potersi riposare all'interno delle vetture che hanno ospitato, e continueranno a farlo quando l'emergenza sarà rientrata, grandi artisti e band in giro durante i loro tour può regalare un attimo di spensieratezza e benessere. I medici e gli infermieri dovranno comunque rispettare la regola del distanziamento sociale di almeno 2 metri all'interno dei van.

Finora, l'offerta dell'azienda di trasporti è stata accettata dal Royal Berkshire Hospital di Reading, dall'Hillingdon Hospital che si trova nella zona ovest di Londra e dal Whittington Health NHS Trust che sta a nord della capitale.

Il cantautore britannico Frank Turner, ha così commentato l'iniziativa: "Sono felice e orgoglioso di vedere i miei amici di Vans for Bands che prestano la propria flotta in questo momento. Ho trascorso anni della mia vita dormendo su questi van in tutto il Regno Unito e in Europa; ora possono essere utilizzati per aiutare lo straordinario staff ospedaliero che si trova in prima linea e che sta lavorando duramente e assumendo rischi per tutti noi".

Un portavoce del Royal Berkshire Hospital NHS Foundation Trust (RBFT) ha dichiarato: "Abbiamo una serie di opzioni di alloggio per il personale ed è bello poter aggiungere i pullman alla nostra offerta. Un enorme ringraziamento a Vans for Bands for Hospital per essersi fatto avanti con una soluzione unica, che può essere parcheggiata davanti all'ospedale per consentire al personale di riposare e rilassarsi per alcune ore".

Il direttore di Vans For Bands, Ed Thomson, ha aggiunto: "Le restrizioni agli assembramenti sociali indotte dal Covid-19 hanno completamente decimato l'industria della musica dal vivo, facendo ritornare la nostra intera flotta a noleggio in cantiere. Siamo molto felici di offrire i nostri van agli ospedali, in qualsiasi punto del Regno Unito per tutta la durata della crisi Covid-19, come luogo in cui medici, infermieri e personale di supporto possano riposare o dormire alla fine del turno o durante quelli più lunghi. Riteniamo che sia giusto fare tutto il possibile per supportare il nostro sistema sanitario".