Coronavirus: i cani consegnano birra, vino e generi alimentari alle persone in quarantena. Guarda i video

Tantissime persone sono in isolamento a causa del Covid-19. In molti si stanno dando da fare per garantire a tutti i beni di prima necessità. Tra questi, ci sono degli aiutanti speciali: i cani. Grazie alla loro intelligenza, infatti, e all'affetto innato che provano nei confronti degli esseri umani, i nostri amici a 4 zampe si stanno rivelando preziosi. Sono molti i negozi che hanno "assunto" i cani per consegnare vino e generi alimentari!

La società del Maryland Stone House Urban Winery ha utilizzato il suo boxer di 11 anni per portare bottiglie di vino dal negozio alle auto dei clienti in attesa all'esterno, riferisce il Washington Post. La cantina lo fa da metà marzo. Certo, un cane che porta in bocca pesanti bottiglie di vetro piene di alcool sarebbe pericoloso, quindi Soda Pup porta il vino - due bottiglie alla volta, al massimo - all'interno di borse laterali simili a quelle usate dai cavalli. Eccolo il cane all'opera.

Soda Pup non è l'unico cane che ci aiuta in questo momento, per quanto può. Un golden retriever del Colorado di nome Sunny consegna generi alimentari al suo vicino di casa, il signor Hellman, che ha bisogno di aiuto perché ha "alcuni problemi di salute", osserva la CBS. Per evitare di mettere a rischio il signore, il proprietario di Sunny, Karen Eveleth, ha deciso di ritirare la sua lista della spesa, acquistare gli articoli e quindi consegnare le buste a Sunny per andare a casa sua. Hellman ha dichiarato: "Le piccole cose come Sunny, che viene a trovarci, sono belle e ti fanno stare bene. È un modo di comunicare".

Un altro negozio del Maine utilizza i suoi 14 husky siberiani per consegnare i pacchi della spesa: riescono a fare anche 75 miglia al giorno.

Un modo bellissimo di aiutare gli altri in questo momento così difficile per la nostra esistenza.