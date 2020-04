Le regole fondamentali per il BBQ perfetto di Dave Grohl: “Atmosfera, divertimento e grande pazienza sono la base”

Durante una recente serata all'Observatory di Santa Ana in California Dave Grohl, appassionato di grigliate fin da ragazzino, ha cucinato per staff, musicisti e tecnici, con un menù composto da 16 spalle di maiale, 14 petti, 40 porzioni di costolette e 300 alette di pollo in totale. Il leader dei Foo Fighters è stato intervistato mentre preparava la succulenta grigliata e ha parlato della sua passione per il barbecue. “In realtà, non so quale sa il segreto per un barbecue perfetto – ha detto a The Orange County Register – perché non so cucinare. Ma per me, se tutti gli elementi combaciano, ossia la temperatura, il legno buono, la stagione giusta, il tempo necessario per la preparazione a disposizione… allora lo stai facendo bene. Di base, per fare un buon barbecue devi avere pazienza e devi divertirti nel farlo. In tutta onestà, penso che il segreto per un buon barbecue sia l’atmosfera, intendo dire che farlo in una situazione come questa, con tutte queste persone, vuole dire che sarà davvero perfetto”.

Dave ha poi spiegato che il barbecue è qualcosa che chiunque può imparare a fare, perché non è difficile, bisogna solo stare attenti che la temperatura sia quella giusta e che il fuoco arda in maniera costante; poi solo l’esperienza può far migliorare le proprie capacità. “Il mio tipo barbecue preferito? – ha proseguito Grohl – Io sono un ragazzo della East Coast. Sono cresciuto in Virginia e quindi il tipo di barbecue che preferisco è quello della Carolina del Nord. Si tratta di un maialino intero che viene salato e messo su legno di noce, poi quando è pronto viene tagliato e condito con la salsa all’aceto tipica della Carolina del Nord, fatta con aceto, pepe nero e salsa piccante. E il piatto è pronto. Poi metti il maiale così cotto in un panino con l’insalata di cavolo ed ecco il mio barbecue preferito”.