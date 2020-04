Coronavirus, gli U2 hanno donato 10 milioni di euro in beneficenza per gli operatori sanitari

Gli U2 hanno donato 10 milioni di euro per sostenere gli operatori sanitari che combattono il coronavirus in Irlanda.

Il denaro verrà utilizzato per reperire e acquistare dispositivi di protezione individuale per il personale in prima linea.

RTE, la televisione nazionale irlandese, ha riportato che la donazione fa parte di un'iniziativa che coinvolge la società di leasing aeronautica irlandese Avolon che sta lavorando con società pubbliche e private per raccogliere fondi per acquistare tonnellate di apparecchiature di protezione individuale dalla Cina. La prima spedizione è arrivata all'aeroporto di Dublino all'inizio della settimana.

La donazione è stata confermata all'agenzia di informazione PA MEdia da un portavoce della band.

"L'intero progetto è stato concepito ed eseguito in soli dieci giorni", ha dichiarato Emmet Moloney di Avolon. "Vogliamo aiutare le straordinarie persone che si trovano in prima linea in questa emergenza sanitaria. Avolon è una società irlandese. Siamo orgogliosi e privilegiati di poter fare la nostra parte in questo."

Govt has ordered what in normal times would be a 13 year supply of PPE. Even so, all assistance from private sector and general public is welcome. We’d rather be using it than looking for it. And, when its all over we can build a stockpile and help out other countries in need too https://t.co/ZPbprgrcq0