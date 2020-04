David Gilmour reinterpreta Leonard Cohen in streaming per i fan in quarantena. Guarda i video

David Gilmour, il leggendario chitarrista dei Pink Floyd, ha realizzato due spettacolari versioni di due brani di Leonard Cohen durante un evento in live stream.

Gilmour, che aveva in programma un breve tour di "parole e musica" in occasione dell'uscita del nuovo libro "A Theatre For Dreamers" scritto dalla moglie Polly Samson, è stato costretto a rivedere l'intero show a seguito delle rigide regole sulla distanza sociale disposte dai governi per arginare la diffusione del coronavirus. Il chitarrista dei Pink Floyd ha così ricreato una sorta di palco (che richiama un bar greco) nella sua casa assieme alla moglie e ai figli, decidendo di esibirsi ugualmente in streaming.

Gilmour ha scelto di reinterpretare all'interno dello show due brani di Leonard Cohen, Bird on the Wire e So Long Marianne. Ma perché proprio due brani di Cohen? Il motivo è molto semplice in quanto il libro della moglie Polly Samson è ambientato sull'isola di Hydra dove il leggendario cantautore ha vissuto alcuni anni, scrivendo inoltre parte dei brani scelti.

Ascolta qui la reinterpretazione di David Gilmour dei brani Bird on the Wire e So Long Marianne di Leonard Cohen:

Polly Samson ha inoltre anticipato su Instagram una parte di un nuovo concerto di musica e parole che si terrà nei prossimi giorni, sempre in Live Stream. Ecco le prove di David Gilmour: