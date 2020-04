Coronavirus, Brian May dei Queen sfida i fan in streaming a suonare con lui "Hammer to Fall". Guarda il video

Brian May ce la sta mettendo tutta per intrattenere i suoi fan in questo periodo di quarantena. Quasi quotidianamente pubblica video in cui insegna a suonare i suoi meravigliosi assoli, come quello di "Bohemian Rhapsody" o di "We Will Rock You", oppure dà consigli su come restare in forma pur restando a casa. Ultima in ordine di tempo è un'iniziativa molto interessante, in cui il chitarrista dei Queen ha deciso di sfidare i fan di tutto il mondo a suonare con lui "Hammer to Fall", brano incantevole e fortissimo, contenuto nell'album "The Works" del 1984.

"Questa è una sfida", dice Brian, "Canta per me, suona per me... balla per me se vuoi. Facciamolo insieme". I fan non possono restare impassibili di fronte a questo richiamo artistico.

"Divertiti. E se pubblichi una versione con te mentre canti e suoni con me, taggami in modo che io la veda, ok?", aggiunge l'artista. Il chitarrista in questo modo accorcia le distanze e acquista un volto umano e sensibile, cosa non scontata per una star internazionale del suo calibro.

May ha anche pubblicato un video in cui suona il brano insieme ad alcuni musicisti che provengono da tutto il mondo. Ci sono i batteristi Chris Allan e Ally McLachlin dal Regno Unito, il cantante e tastierista Mig Ayesa dagli Stati Uniti e il chitarrista Danny Gomez dalla Spagna. Un momento davvero emozionante che ci vede uniti anche se lontani.