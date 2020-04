Coronavirus, Billie Joe Armstrong ha registrato un'altra canzone a casa per i fan in quarantena. Ascolta qui Manic Monday

Billie Joe Armstrong ha mantenuto la promessa e lunedì ha pubblicato una nuova canzone, la terza delle sue sessioni in quarantena "No Fun Mondays". Il frontman dei Green Day questa settimana ha messo mano su Manic Monday (scritta da Prince) delle The Bangles! All'interno della canzone compare (rigorosamente a distanza e in streaming) anche Susanna Hoffs.

La performance di Billie Joe dal suo divano è solo l'ultima delle sessioni di quarantena "No Fun Mondays". Due settimane fa aveva pubblicato la cover di Tommy James e Shondells "I Think I'm Alone Now" e "You Can't Put Your Arms Around" di Johnny Thunders.

La canzone è stata pubblicata anche come videoclip e compaiono entrambi i protagonisti: Billie Joe Armstrong è seduto sul suo divano di casa, sotto l'occhio vigile del suo cagnolino, mentre Susanna Hoffs salta per tutti gli angoli del suo salotto con la chitarra in spalla.

Ascolta qui "Manic Monday" nella versione di Billie Joe Armstrong e Susanna Hoffs: