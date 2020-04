Coronavirus, i Metallica hanno pubblicato il terzo concerto integrale per i fan in quarantena. Guardalo qui!

I Metallica hanno pubblicato un altro concerto integrale nell'ambito dell'iniziativa #MetallicaMondays, in cui la band ha deciso di trasmettere in streaming su YouTube e Facebook uno show completo e in Full HD per i fan che in questo momento di trovano isolati nelle loro case a causa delle misure di contenimento del coronavirus.

Dopo la pubblicazione dei primi due concerti, registrati rispettivamente in Irlanda lo scorso 8 giugno 2019 allo Slane Castle e a Parigi l'8 settembre 2017 all'AccorHotel Arena, la band ha pubblicato un concerto d'annata, registrato il 22 luglio 2009 a Copenaghen.

In una nota la band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett ha voluto dedicare un pensiero a tutti i fan a casa: "Mentre continuiamo tutti a fare la nostra parte restando a casa, ci ritroviamo a sentire la mancanza anche della musica dal vivo. Quindi che ne dite di tuffarci di nuovo in alcuni dei nostri show preferiti a distanza socialmente responsabile?"

Guarda qui il concerto integrale dei Metallica registrato il 22 luglio 2009 al Forum København di Copenhagen in Danimarca:

SCALETTA:

That Was Just Your Life

The End of the Line

Creeping Death

Holier Than Thou

One

Broken, Beat & Scarred

The Four Horsemen

Sad but True

The Unforgiven

The Judas Kiss

The Day That Never Comes

Master of Puppets

Damage, Inc.

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Stone Cold Crazy (Queen cover)

Trapped Under Ice

Seek & Destroy