WhatsApp si potrà usare su più dispositivi. In arrivo l'atteso aggiornamento

Finalmento WhatsApp potrebbe essere utilizzabile su diversi dispositivi contemporaneamente.

A differenza delle altre applicazioni simili (e della stessa versione desktop che ne consente l'utilizzo su diversi pc), fino ad oggi l'utilizzo dell'app WhatsApp è stato limitato ad un solo telefono. Installando e utilizzando l'applicazione su un nuovo dispositivo, infatti, lo smartphone sul quale era precedentemente utilizzata l'app smette di ricevere messaggi.

Ma, a quanto pare, molto presto questa limitazione della popolarissima App di messaggistica istantanea potrebbe essere superata consentendo (finalmente) anche a questi utenti di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più telefoni.

A svelarlo è stato il portale WABetaInfo che, analizzando il codice dell'ultima versione beta dell'applicazione, ha scoperto la nuova funzione attualmente in fase di sviluppo individuando alcuni messaggi che gli utenti riceveranno al momento della registrazione di un nuovo dispositivo.

Testing

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.



Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW