I Green Day hanno pubblicato un nuovo EP a sopresa, Otis Big Guitar Mix. Ascoltalo qui

In questi giorni di isolamento sociale a causa delle misure di contenimento del coronavirus sono sempre di più le rock star che creano qualcosa per i propri fan chiusi nelle loro case. E uno dei più prolifici è senz'altro Billie Joe Armstrong dei Green Day.

All'inizio di questa settimana, Billie Joe aveva preso parte via streaming dal suo divano di casa al Living Room Concert For America per contribuire alla raccolta fondi per Feeding America e First Responders Children’s Foundation, con lo scopo di dare una mano immediata all'emergenza coronavirus. In quell'occasione Billie Joe aveva suonato una versione acustica di Boulevard Of Broken Dreams, ma si è scoperto che Armstrong e i suoi compagni di band Mike Dirnt e Tré Cool erano impegnati nella pubblicazione di un nuovo ep, Otis Big Guitar Mix.

Il lavoro comprende tre nuove versioni di brani tratti dalla trilogia di dischi del 2012 "Uno, ¡Dos! e ¡Tré!": Lazy Bones, Wild One e Oh Love.

Ascoltali qui: