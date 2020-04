Coronavirus, i Metallica donano 350mila dollari in beneficenza per assistere le persone colpite dalla crisi

I Metallica, attraverso la loro fondazione "All Within My Hands" hanno donato 350.000 dollari a una serie di organizzazioni benefiche che forniscono primo soccorso e assistenza a tutte le persone colpite dalla crisi generata alla pandemia di coronavirus.

La fondazione creata dalla band di James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha annunciato, attraverso una lettera sui principali canali social, una serie di donazioni per alcune associazioni colpite duramente dalla crisi sanitaria ed economica di queste settimane.

"A seguito della diffusione del coronavirus, le persone più vulnerabili nelle nostre comunità hanno bisogno di aiuto ora più che mai. "All Within My Hands" si sta mettendo in contatto con quattro enti benefici per devolvere un totale di 350.000 dollari a quelle organizzazioni dedicate all'assistenza di coloro che sono stati duramente colpiti dalla pandemia mondiale di COVID-19".

La fondazione benefica dei Metallica ha donato 100.000$ ad ogni associazione contattata per la distribuzione degli aiuti. Nello specifico a Feeding America, che lavora con una rete di banchi alimentari locali che cercano di fare fronte alle esigenze specifiche delle singole comunità; a Direct Relief, che sta fornendo più di 40 tonnellate di dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari e a Crew Nation, la nuova iniziativa per aiutare tutte le persone che solitamente lavorano ai tour delle band e i locali che sono rimasti senza lavoro a causa della chiusura di tutto il settore. I 50.000 dollari aggiuntivi andranno al programma di assistenza di emergenza per i baristi, cercando di fornire assistenza finanziaria a quei lavoratori del settore rimasti senza lavoro.

Il comunicato dei Metallica: