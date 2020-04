Megadeth, Dave Mustaine e la battaglia contro il cancro: “Un inferno, ma ho avuto tante persone che hanno pregato per me”

Nel giugno del 2019 a Dave Mustaine è stato diagnosticato un cancro alla gola e per lui è iniziata una dura battaglia contro la malattia e anche contro il tempo. Il frontman dei Megadeth è stato subito sottoposto alle terapie del caso e oggi può dire di esserne finalmente uscito. “Abbiamo combattuto il cancro davvero duramente – ha detto in un’intervista per Metal Hammer – nove dosi di chemio e 51 trattamenti con radiazioni, che ti fanno davvero passare un inferno. La mia bocca è ancora messa male ma complessivamente adesso mi sento molto bene”.

Quando Mustaine ha scoperto di aver sconfitto il cancro ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo: “Mi trovavo qui a Nashville, nello studio del mio dottore – ha raccontato – ha dovuto controllare bene la mia gola e non è stato piacevole, ma era importante per lui per accertarsi che tutto fosse a posto. Mi ha detto che i miei progressi erano incredibili, da entrambe le parti. Ho una placca di metallo nel collo e pensavo mi avrebbe dato dei problemi, ma il dottore mi ha detto ‘Dave, sei in perfetta salute, al 100%. Sei libero di andare’”.

“Sembra strano – ha detto ancora il frontman – ma era come se lo sapessi. Mi sono preso cura di me. Ho fatto tutto ciò che i dottori mi hanno detto di fare. Ho avuto anche molto supporto da parte della mia famiglia e dei miei amici e ho avuto tante persone che hanno pregato per me. Non voglio sembrare arrogante – ha concluso – ma me lo aspettavo. Avevo fiducia del fatto che sarei guarito”.