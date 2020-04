Coronavirus: è morto Adam Schlesinger dei Fountains Of Wayne

Ieri a New York si è spento Adam Schlesinger, bassista dei Fountains Of Wayne. Il musicista aveva 52 anni e da due settimane era ricoverato in ospedale a causa della sua positività al coronavirus.

Neworkese, aveva fondato i Fountains Of Wayne con Chris Collinwood nel 1995. Con la band Adam ha registrato 5 album (l’ultimo è del 2011) e ricevuto una nomination ai Grammy nel 2003 per il singolo Stacy’s Mom, il più grande successo della band.

There would be no Playtone without Adam Schlesinger, without his That Thing You Do! He was a One-der. Lost him to Covid-19. Terribly sad today. Hanx — Tom Hanks (@tomhanks) April 2, 2020

Ma Adam parallelamente ha portato avanti anche la carriera di autore di colonne sonore per il cinema, il teatro e la tv. Negli anni Schlesinger si è aggiudicato tre Emmy Awards, un Grammy e una nomination agli Oscar grazie alla colonna sonora del film Music Graffiti diretto da Tom Hanks che ha voluto ricordarlo con un tweet. Da ricordare sono anche i suoi lavori per Scary Movie, Tutti pazzi per Mary, L’amore in gioco, Orange County e The Manchurian Candidate.