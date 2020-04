Coronavirus, Joan Jett da casa suona in streaming con la band per i fan in quarantena. Guarda il video

Joan Jett & The Blackhearts hanno superato le distanze sociali imposte dalle misure di contenimento per arginare la diffusione del coronavirus. La band ha registrato una nuova versione della loro canzone "Light Of Day" direttamente dalle loro case in streaming.

Joan Jett & The Blackhearts al momento stanno continuando la preparazione per il "The Stadium Tour" assieme a Mötley Crüe, Def Leppard e Poison. I concerti sono ancora confermati e il primo dovrebbe essere il prossimo 18 giugno a Jacksonville, in Florida, anche se è probabilmente alcuni show saranno rinviati a causa della pandemia di coronavirus.

Guarda il video di "Light Of Day" di Joan Jett & The Blackhearts registrata in streaming a distanza:

Il mese scorso Joan Jett ha pubblicato sui suoi canali social un messaggio per sottolineare l'importanza della solidarietà internazionale mentre affrontiamo gli effetti del COVID-19: "Mettiamo in atto tutti i consigli in modo che possiamo proteggerci a vicenda e tornare a fare ciò che amiamo: suonare il rock 'n' roll per voi. Anche se non ha ancora colpito la vostra comunità, questo virus è reale e tutti dobbiamo prenderlo sul serio. Non vedo l'ora di rivedervi tutti una volta che avremo sconfitto il virus. #BeatTheVirus"