Coronavirus, Sting dedica un messaggio (in italiano) e una canzone per tutti i malati: "mi manca il mio paese preferito"

Il mondo dello spettacolo e della musica nelle ultime settimane ha dedicato molti pensieri e omaggi all'Italia, così duramente colpita dall'emergenza coronavirus. Attori, politici e rock star sono sempre di più gli artisti che hanno dichiarato il loro amore per il nostro paese con grandi dimostrazioni di affetto e stima. Uno degli ultimi in ordine di tempo è Sting, da sempre legatissimo all'Italia e alla su Toscana. Con un toccante video messaggio affidato all'account Instagram del produttore televisivo Pascal Vicedomini, l'ex leader dei Police ha voluto dedicare un pensiero (in italiano) al nostro paese, a tutte le persone che sono rimaste colpite da questo virus e al difficile momento che la nostra collettività sta vivendo e affrontando per combattere questo nemico invisibile. Assieme al messaggio Sting ha voluto reinterpretare una canzone davvero toccante e significativa per questo surreale periodo che stiamo vivendo, "The Empty Chair", dal suo ultimo disco solista 57th & 9th.

Le parole del messaggio di Sting:

"Salve a tutti miei amici italiani. Sono in Inghilterra, per ora libero dal virus, e come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro. So quanto l'Italia ha sofferto e continua a soffrire. Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto è successo in Italia adesso sta succedendo in tutto il mondo. Mi mancate tutti, mi manca il mio Paese preferito e mi manca la mia bella casa in Toscana. Sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa e lascia al suo tavolo una sedia vuota per ricordare"