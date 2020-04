Coronavirus, il tributo di Gene Simmons dei KISS per i medici, i pompieri e i produttori alimentari. Guarda il video

In questi giorni di grande emergenza planetaria a causa del coronavirus sono sempre di più le rock star che stanno facendo sentire la loro voce con messaggi di ringraziamento, speranza e invito a rispettare le regole.

Uno degli ultimi ad aver voluto condividere la gratitudine per tutti gli sforzi compiuti dalle persone in prima linea è Gene Simmons, il grande bassista dei KISS.

Direttamente dalla sua casa The Demon ha registrato un video messaggio molto serio e toccante nel quale, oltre a invitare tutti i fan a rimanere a casa come compito e missione principale, ringrazia tutti coloro che in questo difficilissimo momento stanno mettendo a rischio la loro vita per la nostra. Medici, infermieri, personale sanitario, pompieri, poliziotti, produttori alimentari e food delivery, tutte categorie che nella loro diversità garantiscono la nostra salute e incolumità, permettendoci di mangiare e vivere più o meno serenamente senza violare le regole imposte da sempre più paesi.

"Ciao a tutti, sono Gene Simmons.

voglio prendere un momento per ringraziare personalmente tutte le persone che lavorano nel settore sanitario. I dottori, le infermiere e tutte le persone che si prendono cura della nostra salute e della nostra vita. I pompieri, i poliziotti, le persone nell'industria alimentare che garantiscono il cibo portandocelo anche nelle nostre case. Vorrei che consideraste un dato, durante la seconda guerra mondiale sono morte 15 milioni di persone. I vostri nonni hanno servito il paese, molti di loro si sono sacrificati per questo, e sapete cosa vi stanno chiedendo adesso? RESTATE A CASA! Sedetevi sui vostri divani sfondati, fate binge watching per tutto il giorno e pensate che c'è gente che rischia la propria vita per portarvi il mangiare in casa. [...] Dio vi benedica."