Coronavirus, la folle danza di Jack Black durante la quarantena: "state a casa!". Guarda il video

In questi giorni di isolamento sociale dovuto all'emergenza coronavirus, sempre più rock star stanno aprendo le porte delle loro case virtualmente a tutti i fan in giro per il mondo. C'è chi ha improvvisato mini concerti, chi sta con successo tenendo video lezioni di chitarra e poi c'è Jack Black.

Il leader dei Tenacious D, e stella di Hollywood, ha seguito la scia lanciata da molti illustri colleghi aprendo le porte della sua villa di Los Angeles. Ma a differenza di altre celebrità si è cimentato in una danza! La #StayAtHome Dance è l'ultima trovata del grande attore che, con la sua fisicità, è andato oltre la comicità facendo in poche ore il giro del web.

Mezzo nudo e vestito solo di mutande, cappello e stivali da cowboy. Ecco la performance della star di "School Of Rock":