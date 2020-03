Coronavirus, Paul Stanley insegna a suonare Love Gun dei KISS in streaming per i fan quarantena

Sono sempre di più le rock star che hanno deciso di aprire virtualmente le porte delle loro case ai fan in questi giorni surreali e di isolamento forzato a causa del coronavirus. L'ultimo in ordine cronologico è il grande Paul Stanley dei KISS che ha deciso di "invitare" tutti i suoi seguaci ad assistere ad un vero racconto/tutorial su come ha scritto uno dei più grandi successi della band, Love Gun.

Stanley ha deciso di registrare il video nella sua casa studio di Beverly Hills, già vista in qualche scatto durante le prove dell'End Of The Road Tour dello scorso anno. Con questa serie di video e racconti lo Starchild vuole invitare tutti a restare nelle proprie casa cercando di regalare ai propri fan una decina di minuti di buon rock e tanti aneddoti.

Guarda qui il primo racconto/tutorial di Paul Stanley dedicato alla scrittura di Love Gun del 1977: