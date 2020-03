Coronavirus, Billie Joe Armstrong suona Boulevard Of Broken Dreams da casa per i fan in quarantena

Anche il leader dei Green Day e nostro Rock Ambassador Billie Joe Armstrong ha voluto contribuire alla raccolta fondi organizzata negli Stati Uniti esibendosi in diretta streaming dal suo salotto di casa per l'iniziativa "Living Room Concert for America".

Alla manifestazione virtuale hanno contribuito tra gli altri anche Dave Grohl ed Elton John. Billie Joe, che si è detto onorato di fare la sua parte per questa nobile e necessaria causa in un momento così difficile "e stressante" per tutti, ha reinterpretato in chiave acustica uno dei più grandi successi dei Green Day dall'album American Idiot, Boulevard Of Broken Dreams.

Guarda qui la performance di Billie Joe Armstrong dal suo salotto di casa per la diretta streaming Living Room Concert for America: