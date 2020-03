Coronavirus, addio ad Alan Merrill, autore di I Love Rock ‘N’ Roll. Leggi il tributo di Joan Jett

Anche Alan Merrill, musicista ricordato soprattutto per essere l’autore della hit I Love Rock ‘N’ Roll, è purtroppo tra le vittime del Covid-19. L’artista aveva 69 anni e a dare il triste annuncio della sua scomparsa è stata sua figlia Laura: “Il Coronavirus ha portato via mio padre questa mattina – ha scritto sui social – ho avuto appena due minuti per salutarlo prima di tornare a casa. Sembrava tranquillo e quando me ne sono andata sembrava ci fosse ancora un barlume di speranza che lui non diventasse un trafiletto pubblicato sulla parte destra dello schermo dei tg della CNN/Fox”.

“Mi trovavo a 50 isolati da casa e nutrivo ancora una speranza nel cuore – ha raccontato ancora Laura – la città che conoscevo era deserta. Ero l’unica persona in giro. Non appena sono arrivata alla porta del mio appartamento ho ricevuto la notizia che mio padre se n’era andato”. Di fronte a tutto questo non ci si può che interrogare: “Come è potuto accadere? Sono andata a un suo show appena un paio di settimane fa – ha proseguito Laura – gli avevo giusto scattato una foto per il suo nuovo album. Ci eravamo scambiati dei messaggi, mi aveva detto che avrebbe suonato nonostante il ‘raffreddore’ che pensava di avere. Abbiamo fatto un milione di battute sul ‘Corona’ e su come potrebbe ‘acchiapparti’ e adesso mi sento una stupida”.

La figlia di Alan Merrill ha purtroppo imparato la lezione sulla sua pelle, ossia che questa pandemia non va sottovalutata e non bisogna pensare di essere immuni dal virus. “Vi prego di prenderla seriamente – si legge ancora nel suo post – i soldi non contano. Le persone stanno morendo. Non pensi che possa accadere a te o alla tua famiglia e invece è così. Restate a casa, se non per voi, fatelo almeno per gli altri – ha sottolineato – per mio padre. Tutto questo è reale. Probabilmente non potremo neanche piangerlo come vorremmo con un funerale. Ho perso il più grande amore della mia vita e non posso neanche abbracciare qualcuno perché sono stata esposta al virus e adesso devo restare in auto-isolamento per due settimane… da sola. Non so come affrontarlo. Aiutatemi, per favore restate al sicuro. Nessuno è immune a tutto questo – ha concluso – è tutto reale”.

Alan Merrill è nato a New York ed è proprio nella Grande Mela che ha iniziato suonare, mettendo su la sua prima band quando era solo un ragazzino. La musica lo ha poi portato in giro per il mondo: nel 1974 ha fondato gli Arrows ed è diventato famoso per la hit Touch Too Much. Un anno dopo ha composto, insieme a Jake Hooker (musicista scomparso nel 2014), la celeberrima I Love Rock 'N' Roll, una canzone che in seguito è diventata un vero e proprio inno per tutti gli amanti del rock, non a caso sono tanti gli artisti che nella loro carriera ne hanno realizzato una cover.

Nel 2009, in un’intervista per Songfacts, Alan ha spiegato di aver composto quel brano in risposta a It’s Only Rock ‘N’ Roll dei Rolling Stones: “Ricordo di averlo visto su Top of the Pops – ha spiegato – avevo incontrato Mick Jagger un paio di volte e sapevo che frequentava il jet set e persone come il Principe Rupert Lowenstein. Il brano It’s Only Rock ‘N’ Roll mi sembrava quasi una giustificazione nei confronti di questi principi e di queste principesse, insomma, degli aristocratici che era solito frequentare. Quella fu la mia interpretazione di giovanotto che invece risponde: ok, io amo il rock and roll”.

“Così ho composto il ritornello – ha proseguito – e mi sembrò subito una hit. Ho pensato che avrei fatto qualcosa di davvero insolito. Scriverò che questo ritornello è una canzone separata dalle strofe, così potrà diventare un brano perfetto per i jukebox, una vera hit”. Merrill si convinse di aver scritto un grande pezzo ma in realtà I Love Rock ‘N’ Roll inizialmente non suscitò grandi reazioni, anzi, passò quasi inosservata. Le sorti di questo brano cambiarono quando nel 1982 Joan Jett & the Blackhearts proposero una loro versione dello stesso e raggiunsero la vetta delle classifiche. Joan Jett, infatti, è tra i primi artisti ad aver espresso sui social il suo cordoglio per la scomparsa del musicista. “Ho appena ricevuto la terribile notizia che Alan Merrill se n’è andato – ha scritto la cantautrice – i miei pensieri e il mio amore vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e all’intera comunità di musicisti. Ricordo ancora quando guardavo gli Arrows in tv a Londra e restavo stravolta da quella canzone che mi ha così tanto colpito. Con profonda gratitudine e tristezza, gli auguro un buon viaggio nell’aldilà”.

Dopo lo scioglimento degli Arrows nel 1977, Merrill ha continuato la sua carriera in altre band; negli ultimi anni ha collaborato con tantissimi artisti e a marzo aveva un tour in programma con il suo gruppo attuale, gli Alan Merrill Extravaganza. E invece, purtroppo, la sua storia si chiude in modo così tragico, per colpa del Coronavirus. I Love Rock ‘N’ Roll, però, resterà per sempre un inno da cantare a squarciagola per tutti gli amanti del rock.