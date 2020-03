Coronavirus, Dave Grohl suona "My Hero" dal suo salotto di casa dedicandola a tutti i medici e infermieri. Guarda il video

Nella giornata di domenica 29 marzo molti artisti americani si sono riuniti (in streaming nelle loro case) per onorare e tributare i medici, gli infermieri e i primi soccorritori che stanno combattendo in prima linea contro il COVID-19, attraverso una serie di concerti in diretta dalle loro case.

L'iniziativa, chiamata Living Room Concerts for America, con una lunga diretta si prefiggeva l'obiettivo di raccogliere fondi per tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo in maniera diretta (malati e medici) o indiretta (persone rimaste senza lavoro o senza stipendio) a causa dell'emergenza coronavirus.

Tra questi artisti anche il nostro primo Rock Ambassador Dave Grohl ha voluto portare il suo contributo eseguendo una bellissima versione acustica di "My Hero", direttamente dal suo salotto di casa nella residenza alle Hawaii.

Il leader dei Foo Fighters prima di eseguire il brano in versione acustica, si è preso qualche secondo della diretta per dedicare la sua esibizione "a tutti coloro che sono in prima linea e che stanno facendo del loro meglio per farci superare tutto questo". Il testo della canzone scelta risulta ancor più particolarmente adatto a questo momento di grande crisi, in cui medici e infermieri sono i veri eroi mondiali in prima linea per sconfiggere questo nemico invisibile: "There goes my hero/Watch him as he goes, There goes my hero/He's ordinary."

Guarda l'esibizione di My Hero di Dave Grohl dal suo salotto di casa: