Coronavirus, Jon Bon Jovi canta in streaming le storie ricevute dai fan in quarantena. Ascolta qui "Do What You Can"

Jon Bon Jovi ha mantenuto la promessa e nella giornata di ieri ha dato voce a tutti i suoi fan chiusi in casa, a causa delle rigide restrizioni imposte dai governi per arginare la diffusione del coronavirus.

Avete mai immaginato di scrivere canzone assieme alla vostra rock star preferita? Alcuni fan dei Bon Jovi hanno avuto la possibilità di vivere questo sogno grazie al frontman della band. Jon Bon Jovi ha recentemente lanciato online una sorta di "sfida" a tutti i suoi fan per scrivere tutti insieme una nuova traccia chiamata "Do What You Can", ispirata alle storie vissute dalla popolazione durante questi difficili giorni di isolamento sociale a causa della pandemia di coronavirus.

Avendo lanciato la sfida all'inizio di questa settimana, Jon Bon Jovi ha confessato di aver ricevuto oltre 6.000 strofe dai fan nei primi due giorni. Ispirato da ciò che è riuscito a leggere finora, Bon Jovi ha suonato tre diverse strofe della canzone scritte da tre diversi fan, ognuno con un punto di vista diverso su questa surreale emergenza.

"Grazie a tutti coloro che hanno voluto condividere la loro storia. Continuiamo a cantare insieme! Restate sintonizzati per altre novità"