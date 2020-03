Foo Fighters, Dave Grohl: “Quando faccio ascoltare il nuovo album a qualcuno sono sempre nervoso”

Ogni album per una band è una prova, una specie di esame, perché c’è sempre il rischio che i nuovi brani non piacciano e che il disco si riveli un fiasco. Al successo si può arrivare velocemente, ma anche a finire nel dimenticatoio ci vuole poco. Ecco perché all’entusiasmo che provano i musicisti all’uscita di un nuovo lavoro si accompagna sempre una buona dose di nervosismo.

Lo sa bene Dave Grohl che in una nuova intervista per Mojo ha rivelato: “Nel preciso istante in cui premi play in una stanza piena di persone ti trasformi in un bambino di sei anni con le braghe calate a scuola. È assolutamente così. Hai semplicemente paura – ha sottolineato per poi aggiungere - Non inizio mai a lavorare a un album pensando che siamo la band più grande, più incredibile e più forte del mondo”.

Il frontman dei Foo Fighters, insomma, è molto umile e sa che il fallimento è sempre dietro l’angolo. Nonostante i suoi comprensibili timori, per il nuovo album che la band ha completato da poco Dave è anche molto entusiasta: “Sono così orgoglioso di quello che abbiamo fatto – ha detto in una recente intervista per Kerrang! – è diverso da qualsiasi altra cosa che abbiamo realizzato in passato. Non vedo l’ora che i fan ascoltino il disco e di salire sul palco per suonarlo!”.

Purtroppo, però, l’appuntamento con i Foo Fighters, così come quello con tante altre band, è saltato a causa del Coronavirus. La band ha già annunciato di aver riprogrammato il Van Tour che avrebbe dovuto iniziare proprio in questi giorni. In quanto all’album, non si hanno notizie in merito ma sicuramente la band lo pubblicherà non appena sarà possibile.