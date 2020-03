I Pearl Jam hanno pubblicato il loro videogame (gratuito), perfetto da giocare durante la quarantena! Provalo qui

I Pearl Jam hanno rilasciato online il loro videogame. La band di Eddie Vedder, in concomitanza con l'uscita dell'ultimo singolo "Quick Escape", ha pubblicato un videogame in modalità arcade in cui i fan possono selezionare un membro della band per giocare ad una battaglia intergalattica simile a Space Invader, ascoltando nel frattempo l'ultimo singolo della band.

Un'operazione simile era già stata fatta da Ozzy Osbourne in concomitanza dell'uscita dell'album Ordinary Man.

Clicca sull'immagine sottostante per giocare gratuitamente a "Quick Escape", il videogame dei Pearl Jam:

Prodotto da Josh Evans e dai Pearl Jam, "Gigaton" segna il ritorno in studio della band dai tempi di "Lightning Bolt", vincitore del Grammy Award, uscito il 15 ottobre 2013.

"Quick Escape" racconta una storia di fantascienza ambientata su un pianeta devastato, in cui non mancano le critiche alla politica americana attuale: "The lengths we had to go to then/To find a place Trump hadn't fucked up yet". Il brano finisce raccontando di come l'umanità prenda un volo di sola andata per ricominciare la vita sul pianeta Marte.