Coronavirus, Bruce Springsteen lancia una raccolta fondi per le persone più vulnerabili: “Questi sono tempi incerti, restate a casa”

Al momento il suo New Jersey conta più casi di Coronavirus di qualsiasi altro Paese degli Stati Uniti, fatta eccezione per lo Stato di New York, e lui non poteva stare con le mani in mano: stiamo parlando di Bruce Springsteen, il quale, insieme ad altre star, ha contribuito al New Jersey Pandemic Relief Fund, una raccolta fondi che, come si spiega nella pagina Facebook ufficiale della fondazione, ha lo scopo di contrastare l’impatto sanitario, sociale ed economico del Covid-19 sulle organizzazioni del New Jersey che al momento sono più vulnerabili, ossia quelle che sono in prima linea per fornire i servizi essenziali in questo momento di crisi.

Il Boss e altri vip, come Bon Jovi, Danny De Vito, Whoopi Goldberg, Jon Stewart, Stephen Colbert, Carli Lloyd e Charlie Puth, hanno realizzato un video per invitare le persone a fare una donazione e aiutare così le persone che stanno lottando per arginare la pandemia.

“Questi sono tempi incerti – dice Bruce nel video – in questo momento di certo c’è solo il dolore, la paura e i bisogni reali di molti dei nostri concittadini, dei nostri amici e di tutti coloro che sono in prima linea per combattere questa pandemia. Io e la mia famiglia stiamo rispettando il distanziamento sociale. Noi stiamo a casa”.

Anche gli altri vip nel video invitano a donare e a rispettare le regole restando a casa; Danny De Vito, ad esempio, suggerisce di passare il tempo ad ascoltare la musica di Bruce Springsteen e di Bon Jovi.