I Pearl Jam lanciano una "hotline" per far ascoltare ai fan il nuovo album in anticipo! Ecco il numero

Il nuovo album dei Pearl Jam, Gigaton, verrà pubblicato venerdì 27 marzo, dunque tra pochissimi giorni. Se proprio non riuscite più a resistere e state morendo dalla voglia di ascoltare la nuova fatica di Eddie Vedder e compagni, allora potreste pensare di chiamare la “Pearl Jam Gigaton Hotline”. Avete capito bene: la band ha messo a disposizione dei fan un numero telefonico da comporre per ascoltare un’anteprima di trenta secondi di ciascuna delle 12 canzoni contenute nel disco.

Il numero da chiamare è il 585-207-3275, ma dall’Italia all’inizio va aggiunto il prefisso internazionale per gli Stati Uniti ossia il +1. “Ciao – dice la voce registrata in risposta – hai chiamato la Pearl Jam Gigaton Hotline. Premi 1 per lasciare un messaggio. Premi 2 per ricevere news della band e per ascoltare un’anteprima del nuovo album prima della sua uscita in programma il 27 marzo”. Gigaton è l’undicesimo album dei Pearl Jam e arriverà a distanza di quasi 7 anni dall’ultimo, Lightning Bolt, uscito il 15 ottobre del 2013.

Ecco la registrazione del messaggio che si può ascoltare chiamando la hotline pubblicato da PearlJamOnline: