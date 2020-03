Coronavirus, Billie Joe Armstrong in quarantena ha registrato in casa una canzone per i fan. Ascoltala qui

"Se dobbiamo passare questo tempo in isolamento, almeno possiamo da stare soli ma insieme". Queste sono le parole che ha scritto il nostro Rock Ambassador Billie Joe Armstrong per annunciare la pubblicazione di "I Think We're Alone Now", una canzone registrata in questi giorni di quarantena nella sua camera da letto. Il pezzo è una cover scritta da Ritchie Cordell e resa famosa nelle versioni di Tommy James e Tiffany Darwish.

Il frontman dei Green Day, nel lungo post che accompagna il lancio della canzone, ha così voluto descrivere il particolare momento che stiamo vivendo: "Mentre ci ritroviamo tutti in quarantena, ho riflettuto sulle cose che contano di più nella mia vita. Famiglia, amici e ovviamente la musica. Così ho deciso di registrare la cover di Tommy James "I Think We're Alone Now" nella mia camera da letto. Immagino che se dobbiamo passare questo tempo in isolamento, almeno possiamo stare da soli ma insieme."

Ascolta qui I Think We're Alone Now:

I Green Day sono state tra le prime band ad aver rimandato le date del tour a causa del dilagare del Coronavirus nel mondo.