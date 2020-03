Coronavirus: Jon Bon Jovi sta scrivendo una canzone sull'emergenza e chiede l’aiuto dei fan

La pandemia causata dal Coronavirus ormai si è diffusa in tutto il mondo e sta spaventando tutti. In questi giorni tanti artisti stanno lanciando messaggi di speranza e di incoraggiamento ai fan, invitandoli a restare in casa e a essere forti. Tra questi c’è anche Jon Bon Jovi il quale ha fatto molto di più: il rocker ha deciso di scrivere una canzone per raccontare ciò che tutti noi stiamo vivendo.

L’ha intitolata Do What You Can e sui social ha condiviso un video in cui spiega il suo progetto per questo pezzo: il suo scopo è quello di unire le persone con la musica, per condividere ansie e paure di fronte a questa minaccia globale. Per farlo, ha fornito ai fan il primo verso della strofa e il ritornello del brano, chiedendo poi a loro di aggiungere altri versi per raccontare le loro emozioni.

“Raccontatemi cosa state vivendo – dice Jon Bon Jovi nel video – ditemi cosa provate, ditemi se state male. Parlate della cerimonia del diploma che probabilmente salterà, parlate del ballo a cui probabilmente non potrete partecipare, parlate di quel bimbo in arrivo per il quale non potete fare nulla, parlate degli stipendi che state perdendo, parlate delle vostre paure. Guardate fuori dalle finestre e chiedetevi cosa fare di tutto questo. Ma ricordatevi, ne usciremo”.

Il messaggio dell’artista, insomma, è positivo: Jon Bon Jovi ha dato la possibilità ai fan di sfogarsi con questa canzone, ricordando loro di essere forti perché prima o poi finirà e bisogna avere fiducia in questo. In seguito, nel video, il musicista intona la canzone che inizia così: “Small towns are rolling up their sidewalks/One last paycheck coming through”. Poi c’è il ritornello: “When you can’t do what you do/You do what you can/This ain’t my prayer/It’s just a thought I’m wanting to send/Round here we bend but don’t break/Down here we all understand/When you can’t do what you do/You do what you can”. “Quando non puoi fare quello che fai normalmente, allora fai quello che puoi”: in sostanza è questo il messaggio del brano che invita tutti a farsi coraggio, a essere responsabili e ad aiutare come possibile.

All’appello di Jon Bon Jovi hanno già risposto tantissimi fan che hanno raccontato le paure e le difficoltà che stanno vivendo in questi giorni: "Ho rilevato un'attività sei mesi fa e ora ho paura di perdere tutto", scrive ad esempio un fan. "Io ho paura che non ci siano abbastanza forniture mediche per tutti", scrive un altro. In realtà, anche i Bon Jovi stanno affrontando il Coronavirus in prima linea, visto che il loro tastierista David Bryan sabato scorso ha annunciato di essere risultato positivo al tampone e per questo motivo adesso si trova in quarantena. La band pubblicherà il nuovo disco Bon Jovi 2020 il prossimo 15 maggio; in quanto ai concerti, per sapere se il tour previsto in estate sarà confermato o meno bisognerà attendere di capire come si evolverà questa tragica situazione, sperando che finisca il prima possibile.