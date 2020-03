Coronavirus, Metallica: Kirk Hammett in quarantena ha iniziato a lavorare a nuova musica

In questo periodo anche le star si trovano in quarantena per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Tra queste c’è anche Kirk Hammett che ha deciso di utilizzare questo periodo di libertà dagli impegni per dedicarsi a comporre nuova musica. Il chitarrista dei Metallica, da sempre molto prolifico nell’ambito della composizione di nuovi pezzi, ha postato sui social media un video che lo ritrae a casa mentre lavora a dei nuovi riff.

“Ovviamente la situazione è insolita – ha scritto – ma sto bene, sono al sicuro e sto lavorando a dei nuovi riff… spero che anche tutti voi stiate bene”.

Com’è noto, i Metallica in realtà sono fermi da prima della diffusione della pandemia, precisamente dallo scorso autunno, quando il frontman James Hetfield ha deciso di andare in riabilitazione per cercare di risolvere i suoi problemi di dipendenza dall’alcool. Per questa ragione, la band ha dovuto cancellare alcuni concerti, tra i quali anche due partecipazioni come headliners a degli importanti festival americani. Il periodo di rehab del cantante si è concluso in maniera positiva e l’artista è già ricomparso in pubblico per due volte, la prima all’inaugurazione della mostra dedicata alle sue auto custom e la seconda durante un concerto tributo alla memoria di Eddie Money. Al momento i prossimi concerti dei Metallica sono confermati ma tutto dipenderà da come si evolverà la situazione. I fan, intanto, aspettano il nuovo album della band, del quale si è più volte parlato recentemente.

Prima dell’inizio della quarantena, in realtà, Kirk Hammett si è esibito con la Wedding Band, un gruppo di musicisti che si dedica alle cover delle più famose hit del rock.