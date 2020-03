Neil Young: in streaming le Fireside Sessions da casa sua!

Neil Young ha annunciato, in risposta alle restrizioni per il coronavirus, che presenterà una serie di concerti in streaming chiamati Fireside Sessions. Alle performance, che saranno trasmesse esclusivamente sul suo sito web, parteciperà la moglie, Daryl Hannah, nelle vesti di operatrice di ripresa.

"Poiché siamo tutti a casa e non molti si avventurano fuori, cercheremo di fare un live con la mia adorabile moglie che filma", ha fatto sapere Young. "Giusto qualche canzone per passare un po' di tempo insieme". Young, infine, aveva in programma un tour con i Crazy Horse: "Sono tempi incerti. L'idea di annunciare le date e di mettere in vendita i biglietti è discutibile e deve essere ponderata. Siamo tutti pronti a partire, ma l'ultima cosa che vogliamo fare è mettere a rischio le persone, soprattutto il nostro pubblico più maturo".