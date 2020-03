The Darkness, Justin Hawkins: "Voglio essere la combinazione tra Bon Scott e Freddie Mercury"

Justin Hawkins, leader dei Darkness, in una recente intervista per Classic Rock Magazine, ha raccontato quali sono stati gli album che gli hanno cambiato la vita. Uno di questi è Powerage degli AC/DC, pubblicato nel maggio del 1978, come quinto album in studio della band australiana. Justin ha spiegato: "Avevo 14 o 15 anni quando è uscito The Razors Edge, nel 1990, e mi piacque molto. Lo ascoltavo e cercavo di imparare le parti di chitarra. Poi qualcuno mi disse che se volevo davvero ascoltare gli AC/DC come si deve, dovevo andare indietro e dare un'occhiata all'era di Bon Scott. È quello che ho fatto e, da quel momento in poi, ho voluto essere una combinazione di Bon e Freddie Mercury. Avere la voce di Freddie con l'atteggiamento di Bon. Per me, quando si tratta di AC/DC, non c'è niente di meglio di Powerage".

Durante la conversazione, Justin ha indicato l’album Led Zeppelin II del 1969 come il suo disco preferito del gruppo britannico: "Ci sono tre ragioni per cui devo mettere questo album dei Led Zeppelin sopra tutti gli altri. Sono Heartbreaker, Living, Loving Maid (She's Just a Woman) e Ramble On. Sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quando si tratta delle canzoni che voglio ascoltare quando c'è il sole. Sono il Santo Graal del sole che mi ascolta. Ogni volta che sono in macchina e il sole splende, questi sono i tre brani che voglio ascoltare. Sono la colonna sonora del bel tempo, ovunque io sia nel mondo. Da Los Angeles a Lowestoft".