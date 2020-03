Coronavirus, Brian May suonerà un mini concerto al giorno dal salotto di casa: "Questo il mio contributo al bene comune"

Qualche giorno fa aveva pubblicato un video in cui, sulla cyclette, faceva un po' di esercizio fisico, e raccomandava l'importanza di tenersi sempre in forma, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Brian May sa bene come intrattenere e fare compagnia al suo pubblico in isolamento forzato a causa del Covid-19. E ora ha deciso di condividere con tutti i fan dei "mini-concerti attraverso l'etere" (come lui stesso li ha definiti) direttamente dal salotto di casa sua. Chitarra alla mano, il virtuoso dei Queen ci ha regalato qualche minuto di pura arte.

Nella clip, pubblicata su YouTube, l'artista seduto sul divano con la chitarra in mano, ha detto: "Questo è il mio contributo al bene comune stasera. Una vera e propria esplosione di allegria. Living Room Rock! È questo il futuro? Per tutti quelli là fuori che si sentono disorientati quanto me, isoliamoci insieme! Ok? Con affetto. Cari saluti, il vostro amico di quartiere che immagina chiaramente di essere alle Hawaii" - riferendosi probabilmente alla camicia coloratissima che indossa durante la performance live da casa.

Ha poi continuato dicendo: "Quindi gente, qui siamo tutti in auto isolamento, perché è davvero l'unica cosa che possiamo fare, dobbiamo pensare a noi stessi. Cosa è successo alla mia vita? Chi sono? Chi ero? Chi potrei essere in questo nuovo mondo? E avremo tutti bisogno di un amico". May sa bene quanto sia difficile per le persone restare in casa, la salute mentale potrebbe risentirne. Con la musica, però, si aggiusta tutto.

E qui parte con la chitarra. "Il tipo di amico che a volte ti serve è qualcosa di questo tipo" e procede con un assolo meraviglioso, un po' nostalgico e molto intimo. E poi ha concluso: "E il tuo amico sarà sempre lì per te", riferendosi appunto alla musica. Ecco il video.

Qui, invece, il video in cui è alle prese con la cyclette. "L'esercizio fisico - ha spiegato May - mi fa sentire meglio, sia nel corpo che nella mente. Avendo lottato con la depressione nel corso degli anni... questa sensazione di isolamento e disperazione, se la senti, allora l'esercizio fisico è un ottimo modo per affrontarla e iniziare la giornata in un certo modo rivendicando la tua mente e il tuo corpo".