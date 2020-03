Coronavirus, Jon Bon Jovi lava i piatti nel suo ristorante per dare una mano contro l’emergenza. Le foto

Com’è ormai noto, Jon bon Jovi è il proprietario di un ristorante che si trova a Red Bank, nella contea di Monmouth, nello Stato del New Jersey. Il locale si chiama JBJ Soul Kitchen ed è stato aperto nel 2011 per aiutare la comunità locale; in seguito è stata aperta anche un’altra sede a Toms River. Nel menù del JBJ Soul Kitchen vengono serviti pasti preparati con prodotti locali e con ingredienti che provengono dagli orti o dalle fattorie della zona. I piatti non hanno prezzo: ai visitatori viene chiesto di lasciare una donazione oppure di ricambiare facendo volontariato all’interno del locale.

In questi giorni purtroppo il Coronavirus si sta diffondendo sempre di più anche negli Stati Uniti e quindi anche il Governo americano ha dovuto adottare delle misure di contenimento. Proprio come accaduto ai ristoranti italiani, anche quello di Jon Bon Jovi ha dovuto chiudere le sale per evitare assembramenti, ma è aperto per il servizio a domicilio e per aiutare le persone che hanno bisogno, osservando però un orario di lavoro ridotto e mettendo a disposizione un menù limitato, nonostante la richiesta sia, in realtà, grandissima.

Al JBJ Soul Kitchen, insomma, c’è davvero molto da fare, ecco perché anche Jon Bon Jovi ha deciso di scendere in campo e di dare una mano: “Se non puoi fare ciò che fai normalmente… allora fai quel che puoi!”, si legge nel post su Instagram dove lo staff del locale ha pubblicato alcune foto nelle quali si vede anche il rocker impegnato in cucina. L’artista si è messo a lavare i piatti per aiutare il suo staff in questo momento di emergenza durante il quale, sebbene il locale sia chiuso, il lavoro sia aumentato per le richieste di consegne.

Visualizza questo post su Instagram If you can’t do what you do... do what you can! Un post condiviso da Soul Kitchen (@jbjsoulkitchen) in data: 19 Mar 2020 alle ore 11:02 PDT

E così, Jon Bon Jovi ha deciso di trascorrere la quarantena aiutando gli altri, visto che al momento il suo lavoro come musicista è fermo. La sua band ha da poco pubblicato Limitless, il primo singolo estratto dal nuovo album intitolato 2020, che dovrebbe essere pubblicato il 15 maggio. I Bon Jovi hanno anche in programma un tour insieme a Bryan Adams dal 10 giugno al 28 luglio: al momento le date sono confermate, ma bisognerà attendere per capire come si evolverà la situazione di emergenza che tutti stiamo vivendo per sapere se i concerti si terranno oppure no.