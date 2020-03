"Canta come un atto di resistenza": il testo (e la traduzione) del brano di Bono degli U2 per gli italiani in quarantena

Ieri sera Bono degli U2 ha condiviso in rete una bellissima canzone inedita scritta ispirandosi agli italiani e in omaggi al coraggio dei nostri eroi medici e infermieri.

Apparentemente nella sua casa di Dublino, Bono racconta di aver scritto "Let Your Love Be Known" solo un'ora prima di pubblicarla in rete. Il testo ci mostra Bono in prima persona mentre cammina in una Dublino deserta, parlando della paura dell'isolamento in mezzo al focolaio del coronavirus. L'ispirazione più grande per il leader degli U2 è arrivata dal popolo italiano in quarantena e dalle decine di persone che in questi giorni difficili hanno voluto esprimere la loro speranza cantando da un balcone all'altro: “Non puoi toccarti ma puoi cantare sui tetti / cantare per me al telefono / cantare e promettermi che non ti fermerai / canterai e così non sarai mai solo."

Il testo di "Let Your Love Be Known":

Yes there was silence

yes there was no people here

yes I walked through the streets of Dublin and no-one was near

Yes I don’t know you

No I didn’t think I didn’t care

You live so very far away from just across the square

And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing your love, be known, let your love be known.

Yes there is isolation

You and me we’re still here

Yes when we open our eyes we will stare down the fear

And maybe I’ve said the wrong thing

Yes I made you smile

I guess the longest distance is always the last mile.

And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing to me down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing and you’re never alone.

Sing as an act of resistance

Sing though your heart is overthrown

When you sing there is no distance

So let your love be known, oh let your love be known

Though your heart is overthrown.

Let your love be known.

La traduzione di "Let Your Love Be Known":

Sì, c’era silenzio

Sì, non c’erano persone qui

Sì, camminavo per le strade di Dublino e non avevo vicino nessuno

Sì, non ti conosco

No, non pensavo che non mi importasse

Tu vivi molto molto lontano da qui, solamente dall’altra parte della piazza



E non posso raggiungerti ma posso arrivare,

Non puoi toccare ma puoi cantare,

Attraverso i tetti,

Canta al telefono,

Canta e promettimi che non smetterai,

Canta il tuo amore, quello che sai, fai conoscere il tuo amore.



Si, c’è isolamento

Tu ed io siamo ancora qui

Si, quando apriremo gli occhi riusciremo a sconfiggere la paura

E probabilmente ho detto la cosa sbagliata.

Sì, ti ho fatto sorridere

Immagino che la distanza più lunga sia sempre l’ultimo miglio.



E non posso raggiungerti ma posso arrivare,

Non puoi toccare ma puoi cantare,

Attraverso i tetti,

Canta al telefono,

Canta e promettimi che non smetterai,

Canta e non sarai mai solo.



Canta come un atto di resistenza,

Canta anche se il tuo cuore è distrutto,

Quando canti non ci sono distanze,

Quindi fai conoscere il tuo amore, oh fai conoscere il tuo amore.

Anche se il tuo cuore è distrutto,

Fai conoscere il tuo amore.