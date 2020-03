KISS, disponibile il merchandising realizzato in collaborazione con la Marvel! Le prime immagini

I KISS tornano a collaborare con la Marvel: come annunciato nelle scorse settimane, la leggendaria band ha realizzato una nuova linea di merchandising firmata insieme alla più grande casa editrice di fumetti. Non è la prima volta, infatti, che i musicisti collaborano con la Marvel: era già successo negli anni ’70, quando Paul Stanley, Gene Simmons e compagni diventarono dei personaggi dei fumetti.

Questa volta, invece, la collaborazione ha portato alla realizzazione e alla messa in commercio di gadget davvero unici, come poster, oggetti per la casa, abbigliamento e accessori di vario tipo. Per quanto riguarda gli abiti, la collezione KISS x Marvel Apparel è stata realizzata dalla Fifth Sun, gli accessori dalla Bioworld, gli oggetti per la casa da Jay Franco e i poster dalla Trends International.

“È un privilegio e un onore dare seguito in questo modo alla nostra prima collaborazione con la Marvel risalente al 1978 con i KISS Comic – hanno dichiarato Paul Stanley e Gene Simmons in un comunicato – un’occasione grazie alla quale abbiamo potuto incontrare Spider-Man, il Dottor Destino e i Fantastici Quattro”.

Paul Gitter della Marvel Licensing ha poi aggiunto: “La forza e la potenza dell’Universo Marvel ha ispirato musicisti, artisti e talenti creativi per più di 80 anni. La nostra collaborazione KISS x Marvel porta avanti la tradizione del lavoro che abbiamo già fatto in passato con queste incredibili star del rock e siamo più che entusiasti di regalare ai fan una collezione di merchandising forte e fiera che ricalca lo stile Marvel, con un’attitudine rock and roll”.