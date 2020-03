La BIRRA ai tempi del Coronavirus arriva a casa! I servizi di consegna contro la quarantena

In questi giorni difficili in cui dobbiamo rimanere a casa e bar, pub e ristoranti devono rimanere chiusi per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus, una soluzione per concedersi una buona birra c’è: la consegna a domicilio! Il servizio si chiama Homebeer ed è stato ideato da due giovanissimi studenti della Luiss di Roma, Tommaso Aguiari e Andrea Longhi, che hanno rispettivamente 19 e 20 anni.

I due ragazzi hanno ideato una piattaforma tramite la quale è possibile ordinare le birre online per poi riceverle a casa: l’azienda è una startup ed è nata grazie ai fondi raccolti con due campagne di crowdfounding e con quelli arrivati grazie al Bando Pre-Seed Lazio Innova. Da dicembre a febbraio Tommaso e Andrea hanno sperimentato il servizio solo in alcuni quartieri di Roma Nord ma adesso, vista l’emergenza causata al Covid-19, hanno deciso di accelerare lo sviluppo della rete e di estendere il servizio a tutta la capitale. I primi rider sono già in giro a fare consegne e lo fanno, tra l’altro, in modo ecosostenibile visto che utilizzano degli scooter elettrici. Il servizio, dunque, al momento è attivo solo a Roma ma è già pronta la sperimentazione anche a Milano che dovrebbe partire, salvo il protrarsi dell’emergenza, a metà aprile. Entro il 2021, l’obiettivo è poi quello di raggiungere anche altre città, come Torino, Firenze, Bologna e Bari.

“In questo momento difficile per tutti – hanno spiegato Tommaso e Andrea, come riporta un noto quotidiano sportivo italiano – vogliamo lavorare per supportare birrerie e pub invertendo il flusso tradizionale e arrivando direttamente nelle case dei clienti”. Sul sito Homebeer.it è possibile ordinare birre provenienti da 16 birrerie artigianali ed esercizi commerciali di Roma oltre ad alcuni stuzzichini e cibi da asporto da accompagnare alla birra. La prenotazione e la consegna hanno dei costi addebitati al cliente ma al momento sono stati dimezzati, visto il periodo che stiamo vivendo.

La consegna dei prodotti avviene in totale sicurezza e senza alcun rischio contagio, in quanto i rider indossano guanti e mascherina e possono anche lasciare il pacco davanti alla porta di casa o nell’androne del palazzo, in quanto la merce viene pagata al momento dell’ordine. Come spiegano i due ideatori, inoltre, utilizzare la piattaforma è molto semplice: tramite la geolocalizzazione l’utente può individuare subito il birrificio più vicino così da ottenere una consegna più rapida.

I due giovani ideatori di Homebeer, insomma, con la loro invenzione permettono a molti esercizi commerciali di continuare la propria attività anche in questo periodo, favoriscono anche i birrifici più piccoli e meno conosciuti e soprattutto consentono a chi lo desidera di ricevere della buona birra direttamente a casa. Ai tempi del Coronavirus questa è davvero un’ottima soluzione per gli amanti della birra.