Biffy Clyro: UFFICIALE in concerto a Milano a ottobre. Tutte le info

I Biffy Clyro tornano in concerto in Italia nel 2020.

La band di Simon Neil e dei fratelli James e Ben Johnston sarà in concerto il prossimo 29 ottobre al Lorenzini District di Milano.

Biglietti disponibili dalle 11 di venerdì 20 marzo su ticketOne.it e presso i rivenditori autorizzati TicketOne dalle 11 del 25 marzo.

I Biffy Clyro pubblicheranno il nuovo album di inediti "A Celebration Of Endings" il prossimo 15 maggio.

La band ha rilasciato il primo singolo ufficiale "Instant History" già da qualche settimana assieme al videoclip realizzato di registi Sophia + Robert

"Questa volta abbiamo voluto iniziare con il brano che, all’interno dell’album, più si differenziava. Instant History è la canzone più pop a cui abbiamo mai lavorato", spiega con entusiasmo il frontman Simon Neil. “È una fantastica dichiarazione d’apertura, sebbene musicalmente non rifletta la direzione dell’album. Però pone molto bene l’attenzione sul tema dell’intero lavoro: imparare dagli errori e capire come andare avanti. Le cose possono essere simili senza mai essere le stesse ma non per questo dobbiamo essere spaventati".