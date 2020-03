Iron Maiden: in arrivo due nuove birre, la "Fear Of The Dark" e la "Trooper IPA"

Gli Iron Maiden hanno annunciato l'arrivo di due nuove linee della loro famosissima birra del marchio Trooper: la "Fear of the Dark" e la "Trooper IPA".

Le due nuove qualità, in arrivo sul mercato entro fine marzo, sono del tutto inedite per il marchio Trooper e comprendono una English Stout da 4,5%, la Fear Of The Dark, e una India Pale Ale da 4,3%, la Trooper IPA. Entrambe le birre saranno disponibili per il preordine direttamente attraverso il sito Web della Birreria Robinsons.

Le birre, che sono state ancora una volta pensate e sviluppate dal frontman degli Iron Maiden e vero appassionato di birra Bruce Dickinson e dalla Head Brewer Martyn Weeks, sono la settima e l'ottava birra create per la pluripremiata famiglia di birre Trooper. Rappresentano il primo esempio di IPA e di Stout della linea che dal 2013, anno di lancio, ha venduto oltre 25 milioni di pinte in tutto il mondo.

Bruce Dickinson ha così commentato l'arrivo delle due nuove birre: "Ho provato così tanti tipi diversi di birra in tutto il mondo durante i miei tour con i Maiden che è davvero difficile ignorare quanto sia buona la IPA. Sono un grande fan sia della IPA che delle Stout, ed erano proprio questi due qualità a mancare all'interno della grande famiglia Trooper. Ho perso il conto del numero di persone che ci hanno chiesto di creare la "Fear of the Dark Stout" negli ultimi anni!"