I Korn mettono in vendita le mascherine con il loro logo. E anche queste sono già sold out

In questo periodo in cui incombe su tutti noi la minaccia di un’epidemia globale con il Coronavirus, sempre più persone cercano di acquistare delle mascherine per cercare di proteggersi e di evitare il contagio. In queste ultime ore i Korn hanno messo in vendita nel loro store online delle mascherine nere decorate con il loro logo per dieci dollari l’una.

Proprio come qualsiasi altro tipo di mascherina in questi ultimi giorni, anche quelle dei Korn sono andate a ruba e al momento sul sito risultano sold out. I fan possono comunque iscriversi alla newsletter per essere informati non appena torneranno disponibili in magazzino.

Visualizza questo post su Instagram Get your today at Korn.com @dangelodraxon Un post condiviso da MUNKY (@munky_korn)

In ogni caso, occorre fare una precisazione: le mascherine dei Korn sono semplicemente dei prodotti di merchandising e non dei dispositivi medici, quindi non servono per proteggersi dal Coronavirus, così come le classiche mascherine chirurgiche, che non sono state progettate per trattenere le particelle che potrebbero trasmettere il virus. Nonostante questo, molte persone continuano ad acquistare le mascherine sbagliate, anziché seguire le indicazioni sanitarie che prevedono, tra l’altro, di utilizzare la mascherina solo se si sospetta di aver contratto il virus, così da evitare di contagiare gli altri.