Bruce Springsteen: addio Jeanne Heintz, la fan 95enne del Boss! La storia di una amicizia

È morta all’età di 95 anni Jeanne Heintz, la donna che nella sua vita ha visto 300 concerti di Bruce Springsteen riuscendo a ballare sul palco con il Boss per tre volte e diventando cara amica dei membri della E Street Band.

"Desiderava un quarto ballo con lui", ha raccontato la figlia, Jackie Heintz. Invece, sua madre (affettuosamente conosciuta come Hurricane Jeanne) ora sta ballando in Paradiso con gli ex membri della band: Clarence Clemons e Danny Federici. Il rapporto più che decennale con la band è iniziato quando Clemons si è interessato a Jeanne dopo averla notata a diversi concerti. Quando Big Man morì nel 2011, Jeanne e la figlia Jackie furono invitate al suo funerale in Florida. È stato allora che il chitarrista Little Steven è intervenuto e ha "preso la mamma sotto la sua ala", ha aggiunto Jackie. "Sono diventati subito amici".

Il primo concerto di Springsteen a cui Jeanne ha partecipato risale al 1988, al vecchio Met Center di Bloomington. Quando la band si sciolse l'anno successivo, Jackie disse a sua madre che se Springsteen e la E Street Band fossero tornati insieme, l'avrebbe portata a tutti gli spettacoli che voleva. Fu un sogno che divenne realtà per Jeanne nel 1999 quando la band si riunì. Le due viaggiarono per tutti gli USA per prendere parte ai concerti di solito sedute in seconda fila o dietro le quinte.

Jeanne ha ballato per la prima volta con Springsteen a uno spettacolo a Des Moines, nell’Iowa, nel 2009. Poi all'Xcel Energy Center, in Minnesota, nel 2012. Il loro ultimo ballo risale al 2016 all'Xcel ed è stato il più memorabile: la donna aveva 91 anni e salita sul palco si tolse la giacca ballando con il Boss, mentre la folla applaudiva e ballava.

Jeanne, ha fatto sapere la figlia, sarà sepolta con una maglietta di Springsteen, la stessa che indossò ad uno show del novembre 2009 al Madison Square Garden, a New York. "Quella era la mamma. Non le è mai piaciuto molto vestirsi. La si vedeva sempre con una maglietta da concerto e un paio di jeans", ha aggiunto Jackie.

L'interesse di Jeanne per la band era iniziato nel 1978, dopo che Jackie le aveva comprato l'album Darkness on the Edge of Town, senza immaginare che sarebbe stato l’inizio di un amore senza fine. "Tornavo a casa da scuola e lei lo ascoltava sul giradischi. E mio padre mi urlava contro perché pensava che stessi ascoltando io i dischi, mentre era mia madre, che ballava e cantava le canzoni", ha concluso.

La malattia della donna aveva creato un triste legame tra lei e Springsteen, poiché la madre del musicista, Adele, sta combattendo contro la stessa malattia. Jeanne e Adele si erano incontrate nel luglio del 2000 al Madison Square Garden, dove la madre del Boss aveva firmato il biglietto del suo concerto con "Love Bruce's mom". Una veglia funebre per la donna è prevista per il 9 marzo al Mueller Memorial di St. Paul dalle 16 alle 20. Una messa si terrà il 10 marzo alle 10 alla Transfiguration Catholic Church di Oakdale. A tutti i partecipanti è stato chiesto di indossare le magliette di Springsteen.