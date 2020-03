I Foo Fighters avrebbero fatto ascoltare il nuovo album alla stampa: "è grandioso!". Le prime impressioni

L’attesa sta per finire: il nuovo album dei Foo Fighters è ormai stato completato e la band lo ha già fatto ascoltare in anteprima ai giornalisti. I primi commenti della stampa sono decisamente positivi ma, quanto pare, ci sarebbe un piccolo problema che si spera possa essere presto risolto. Dave Grohl e compagni, infatti, sarebbero indecisi su quale brano scegliere come primo singolo: nel disco ci sarebbero diverse canzoni che i musicisti considerano come delle potenziali hit e quindi non riescono proprio a prendere una decisione.

In ogni caso, questo nuovo album sarebbe davvero un ottimo lavoro, almeno secondo alcuni giornalisti che lo hanno ricevuto in anteprima. «Ho appena ascoltato il nuovo disco dei Foo Fighters e non sono sorpresa che siano indecisi su quale brano pubblicare come primo singolo – scrive, ad esempio, Ellie Henman del Sun su Twitter – in questo album ci sono davvero dei grandi pezzi. C’è un bel lavoro che attende i fan».

James McMahon del Guardian, invece, ha rivelato un particolare interessante: «Sto ascoltando il nuovo album dei Foo Fighters e c’è una canzone che sembra un pezzo degli Spandau Ballet!». Il nuovo lavoro della band capitanata da Dave Grohl, insomma, sembra riservare davvero tante sorprese ai fan; non resta che attendere la decisione sul primo brano da pubblicare.