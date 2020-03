Red Hot Chili Peppers, Chad Smith parla di John Frusciante: "È molto cambiato, ora ha trovato il suo equilibrio"

Dopo 10 anni John Frusciante è tornato nei Red Hot Chili Peppers per la gioia dei fan, ma anche per quella di tutti i componenti della band che, in fondo, hanno sempre sperato in un suo ritorno. In tanti adesso si chiedono come stanno andando le cose dopo il rientro del chitarrista nel gruppo: l’8 febbraio scorso i RHCP si sono esibiti insieme a Frusciante per la prima volta dopo il suo ritorno in occasione di un evento benefico e tra di loro sembrava essere tornata la sintonia di un tempo.

In un’intervista per Daytime, Chad Smith ha raccontato come stanno andando le cose: “Lo sapete, è tornato nel gruppo e sono circa due settimane che suoniamo e sì – ha sottolineato – posso dire che abbiamo un’intesa speciale ed è davvero forte”. Tutto sembra filare liscio, insomma; tuttavia, non è possibile dimenticare il passato, né l’insofferenza di John quando si trattava di stare sotto i riflettori o di fare de lunghi tour. Come andranno le cose adesso? Lui è cambiato? Sono domande che i fan si ripetono ormai da tempo, ma Smith rassicura tutti: “È diventato più consapevole di sé, penso – ha dichiarato - e vuole far parte di una band. Ha composto alcune cose da solo che ora vorrebbe fare con noi. Lui è quel tipo di persona che, quando si mette una cosa in testa, poi vuole farla davvero e anche in modo preciso. Così ci ha detto una cosa del tipo ‘Vorrei suonare la chitarra e far parte di una band e questa è l’unica band della quale vorrei far parte. Questa è la band che amo e penso che dovrei farne partei. Abbiamo discusso a lungo e alla fine pensiamo che lui abbia trovato il suo equilibrio. Quindi ci siamo detti ‘facciamolo’”.

La situazione nei Red Hot Chili Peppers, insomma, al momento sembra rosea e la speranza è che duri per molto. Nell’intervista, inoltre, Chad Smith ha rivelato che la sua band preferita sono i Led Zeppelin: “Sono i miei preferiti da sempre – ha detto – se avessi avuto la possibilità di suonare in un’altra band, avrei voluto suonare con loro, oppure forse con gli Who o ancora con Jimi Hendrix”. Infine, il batterista ha rivelato che tra le cover fatte con Frusciante quella che preferisce è Fox On The Run degli Sweet.